Stava scontando un residuo di pena nella casa degli anziani genitori e li insultava, minacciava di morte e picchiava. A Oristano un 45enne del posto è finito nuovamente in carcere.

L’uomo, già condannato in appello a 4 anni e 8 mesi per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale ai danni della compagna, anche in presenza dei figli minori, stava scontando il residuo di pena a casa degli anziani genitori che avevano deciso di accoglierlo. Nonostante la condanna già inflitta nei suoi confronti, il 45enne, spesso ubriaco, insultava, aggrediva verbalmente e fisicamente il padre minacciandolo anche di morte. Sino a quando l’anziano, temendo per sua incolumità e per quella della moglie, allettata e invalida, non si è deciso a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Le indagini della Squadra Mobile della Questura sono state rapide e sono stati raccolti tutti gli elementi probatori necessari, denunciando la vicenda alla Procura di Oristano e informando il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari. Quest’ultimo ha stabilito che, visto il comportamento minaccioso e violento, il 45enne ha dimostrato la sua incapacità di osservare le prescrizioni e ha sospeso l’esecuzione dei domiciliari. Ora l’uomo è tornato in carcere e si trova nell’istituto penitenziario di Massama.