Una madre e una bimba di appena 10 anni maltrattate da anni dal figlio e fratello appena maggiorenne.

La donna, dopo aver cercato di proteggere il figlio, alla fine è crollata e, disperata, si è rivolta agli investigatori della sezione specializzata sui reati contro donne e minori della questura di Oristano.

La donna ha raccontato di aver subito e sopportato anni di minacce e aggressioni violente da parte del figlio. Il ragazzo perdeva la testa soprattutto quando la madre si rifiutava di dargli soldi che utilizzava per acquistare dello stupefacente di cui ormai era dipendente.

Il 25 novembre scorso, per il giovane, è scattata la misura cautelare: l’allontanamento da casa. Il 18enne, per il momento, non potrà più far rientro nella sua abitazione, altrimenti rischia di aggravare la misura cautelare che potrà essere tramutata anche nella detenzione in carcere, in attesa del processo.