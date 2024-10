La Lilt annuncia la partenza del terzo corso di disassuefazione dal fumo completamente gratuito e online. L'iniziativa fa parte del progetto "Imparare a prendersi cura di sé" di cui la Lilt di Oristano è capofila insieme alle Lilt di Cagliari e Nuoro, promosso dalla Regione Sardegna.

Il primo incontro si terrà il primo Maggio 2023, dalle 18 alle 20. A questo seguiranno nove incontri più due follow-up. Per partecipare è necessario prenotare un incontro individuale inviando un messaggio con su scritto "gruppo disassuefazione fumo" seguito dal proprio nome e cognome.

I numeri di riferimento sono 3498303844 per Oristano, 3486016340 per Cagliari e 3473208583 per Nuoro.