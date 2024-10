Ha investito una donna sulle strisce pedonali ed è scappato senza fermarsi a soccorrerla.

Ma la fuga del pirata della strada è durata poche centinaia di metri perché un testimone lo ha inseguito e raggiunto.

Il fatto è avvenuto ieri a Oristano poco dopo le 12 in via Cagliari, quasi davanti alla stazione dell'Arst. L'auto, una Fiat Panda bianca, viaggiava in direzione di piazza Manno, la donna aveva quasi terminato di attraversare quando è stata investita e scaraventata a terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi.

L'automobilista avrebbe detto al testimone di non essersi accorto di nulla ma che comunque non sarebbe tornato indietro perché aveva fretta e doveva andare dal medico.

In seguito però l’uomo è giunto sul posto dell'incidente e ha rischiato il linciaggio. Tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri e della Polizia municipale, allertati da alcuni passanti.