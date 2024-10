La sala operativa del Comando Vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto la richiesta d’intervento per il recupero di un volatile in prossimità di un deposito auto a Oristano. Il volatile con a seguito la nidiata era entrata in un deposito auto.

Si trattava di una “famiglia” di Germani Reali, immediatamente recuperata e riportata nel suo habitat naturale in prossimità dello stagno di Santa Giusta.