Amelia Rovere è la nuova centenaria di Oristano. La signora, nata il 20 ottobre del 1919, è stata festeggiata ieri dai familiari e dagli amici più stretti. Oggi, invece, ha ricevuto ha ricevuto la visita dell’Assessore comunale Carmen Murru che, oltre a rivolgerle gli auguri della comunità oristanese, le ha donato una targa ricrdo.

Nata a Bolzano dove per alcuni anni lavorò in Comune, nella segreteria del podestà, si trasferì a Oristano nel 1951 insieme al marito Antonio Traversa, allora direttore dell’impresa di costruzioni Mondelli di Milano. Madre di due figli, Marco e Chiara, la signora Amelia ha sempre collaborato con il marito nelle attività di segreteria dell’azienda e ha sempre coltivato la passione per l’ambiente e il turismo.