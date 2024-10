A partire da oggi, la dottoressa Maria Eleonora Mureddu (medico di medicina generale titolare per l'ambito 1.3 del distretto di Oristano), prenderà servizio nei comuni di Santa Giusta e Palmas Arborea.

Ecco giorni e orari di apertura:

Santa Giusta ,Via Giovanni XXIII, n. 228 (presso l’ambulatorio della dottoressa Adele Oppo): lunedì,16.30-18.00, mercoledì, 16.30-18.00 e venerdì, 9.00-11.00.

Palmas Arborea via Rinascita, presso ex Ambulatorio Igiene Pubblica martedì, 9.30-11.00 e giovedì, 11.00-13.00. Il numero di telefono per la reperibilità è 3487307415.