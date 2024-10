Due arresti, 17 denunce, 37 contravvenzioni e 8 patenti ritirate: è il bilancio dell'attività di oltre 700 pattuglie del Comando provinciale dei Carabinieri di Oristano impegnate per le festività natalizie, dal 15 al 25 dicembre.

Due persone sono finite in manette per reati contro il patrimonio. Si tratta di un 50enne, arrestato per furto aggravato in flagranza dalla Radiomobile della Compagnia di Oristano e di un 61enne agricoltore di Milis, per aver reiterato violazioni a un divieti di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Un'altra persona è stata segnalata al Prefetto per possesso ingiustificato di sostanze stupefacenti. Controllati anche 3 esercizi commerciali in collaborazione con i Nas di Cagliari, al termine dei quali è stata denunciata la titolare di una pasticceria di Oristano per mancata attuazione delle procedure aziendali Haccp e frode in commercio.

A conclusione dell'operazione sono stati sequestrati dai militari 64 panettoni industriali spacciati per artigianali. Per quanto riguarda i controlli stradali state fermate mille e 887 auto, identificate 2476 persone, elevate 37 contravvenzioni per violazione del codice della strada e ritirate 8 patenti per guida in stato d'ebbrezza.