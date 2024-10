Una pattuglia della polizia, ieri, durante un servizio di controllo del territorio a Oristano, transitando in Via Meucci, ha notato due giovani ragazze che si trovavano di fronte al cancello di un’abitazione e parlavano con un’anziana signora, proprietaria della casa.

Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento delle giovani che si allontanavano non appena notata la loro presenza, procedevano ad un loro controllo. A seguito di una perquisizione, le ragazze sono risultate essere in possesso di diversi oggetti quali cacciaviti di grandi e piccole dimensioni, chiave inglese, guanti in plastica e lastra in plastica semirigida, strumenti tipici dei furti in abitazione.

Le due minorenni, provenienti da un campo nomadi di Porto Torres, sono state identificate come R.V. residente ad Aprilia (LT) e R.C. residente a Roma.

Successivamente sono state deferite alla Procura dei Minori per porto ingiustificato di strumenti atti allo scasso.