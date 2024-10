Aumentano i controlli a Oristano per evitare assembramenti negli orari di entrata ed uscita dalle scuole e nelle principali fermate dei bus. La decisione è arrivata a margine della riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica presieduta dal prefetto Fabrizio Stelo. Approvato inoltre il progetto "Spiagge Sicure - Estate 2021" presentato dal Comune di San Vero Milis e finanziato con i fondi per la sicurezza urbana stanziati dal Ministero dell'Interno per la promozione di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione.

Tra le azioni previste, l'assunzione di due vigili urbani a tempo determinato per intensificare i pattugliamenti nelle borgate marine e un programma di formazione degli operatori e di informazione dei cittadini. Approvati dal Comitato anche i progetti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza presentati dall'Unione dei comuni del Terralbese e dal Comune di Usellus, finanziati con fondi regionali del POR-FESR 2014-2020.

E ancora: rete di videosorveglianza ampliata nei Comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano, Terralba e Uras, a completamento del progetto presentato nello scorso mese di marzo, con l'installazione di ulteriori otto telecamere che andranno a coprire punti strategici per il controllo del territorio. Telecamere previste infine nei principali ingressi di Usellus, sia in direzione Oristano che in direzione Laconi.