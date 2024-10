Hanno continuato a raggirare un’anziana nonostante fossero stati già denunciati. I due, una maga e suo figlio, hanno abusato dello stato di vulnerabilità della donna, avendola convinta di essere vittima di presunti malefici e sortilegi.

Lo hanno scoperto gli investigatori della squadra mobile di Oristano proseguendo le indagini sulla maga e sul figlio di origini laziali ma residenti nel capoluogo del centro Sardegna denunciati a gennaio per aver raggirato una pensionata. Adesso nei loro confronti è scattato il sequestro preventivo dei conti correnti, congelando le somme di denaro contenute e recuperando una parte del denaro asportato alla donna.

Secondo quanto emerso dalle indagini la maga e il figlio avrebbero complessivamente scucito alla vittima 68mila euro.

Gli ultimi 2.500 lo stesso giorno che le loro abitazioni erano state perquisite ed erano stati denunciati. Durante le perquisizioni, nell'abitazione dei truffatori, oltre a circa 6000 euro in contanti occultati sotto i letti, era stato sequestrato tutto l'occorrente per effettuare "riti magici" come tarocchi, pozioni, polverine colorate e feticci di ogni tipo. Nei confronti dei due è scattato anche il divieto di avvicinamento all'anziana.