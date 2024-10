In Sardegna

A Oristano un boato ha spezzato il silenzio della notte. E' successo al centro commerciale Porta Nuova dove alcuni malviventi hanno utilizzato una forte carica esplosiva per far saltare in aria la parete esterna vicino allo svincolo di accesso al parcheggio sotterraneo. L'esplosione ha fatto saltare in aria anche la cassa centrale.