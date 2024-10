Un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto questa mattina nella zona industriale tra Oristano e Santa Giusta. Il piccolo era a bordo della Fiat Panda guidata dal padre che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada ribaltandosi.

Il bambino ha riportato varie fratture ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato al Brotzu. Il padre ha riportato soltanto alcune contusioni. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche Vigili del fuoco e forze dell’ordine.