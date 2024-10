È arrivato al porto di Oristano il cargo Princess Amnah, battente bandiera della Sierra Leone, con un carico di circa 6mila tonnellate di grano tenero dall'Ucraina.

La nave, la prima arrivata in Sardegna, è partita dal porto Chornomorsk il 12 settembre, è transitata a Istanbul per effettuare i controlli previsti dall'accordo delle Nazioni Unite, e poi approdata nello scalo di Santa Giusta il 22 settembre scorso, dove i funzionari dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli e i chimici del laboratorio di Cagliari hanno attivato le procedure per l'ispezione del carico e il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi allo scopo di verificare la presenza di tutti i requisiti richiesti per la commercializzazione sul territorio nazionale del grano tenero.

Gli esiti dei controlli sono risultati negativi sia per quanto riguarda la radioattività, sia in ordine alla sicurezza del carico.