Il Palazzo Arcivescovile, l’antica Canonica della Cattedrale, la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Sono solo 3 dei 57 monumenti che Oristano metterà in mostra domani 4 e domenica 5 maggio in occasione di “Monumenti Aperti”.

Due giorni in cui potranno essere visitati anche il Seminario Tridentino, il Museo diocesano arborense, la Chiesa e il Convento di San Francesco, l’Oratorio della Purissima, la Chiesa e l’ospedale di Sant’Antonio Abate, la Chiesa di San Sebastiano, la Chiesa e il convento del Carmine, la Chiesa e il convento di San Domenico, la Chiesa di Santa Lucia, la Chiesa di San Saturnino, la Chiesa della Beata Vergine Immacolata, la Chiesa di San Martino, il Cimitero di San Pietro, la Chiesa di San Giovanni Battista, la Chiesa e il monastero di Santa Chiara, la Chiesa di Sant’Efisio Martire e la Chiesa del Santo Spirito.

“Anche quest’anno ritorna l’edizione oristanese di Monumenti Aperti con un ricco programma di interessanti novità. L’intento principale è sempre quello di far conoscere al maggior numero di persone la ricchezza e bellezza del patrimonio culturale della nostra città, operazione possibile solo attraverso la consapevolezza di vivere e di far parte di una comunità che ha bellezze da offrire. Con vera gratitudine rivolgiamo il nostro pensiero ai volontari, agli studenti, ai loro docenti e a tutti gli operatori che da anni si offrono con passione e dedizione all’organizzazione di Monumenti Aperti seminando, a partire proprio dalle scuole, questo importante messaggio. Alle testimonianze dell’arte e della storia arborense che quest’anno si aggiungono all’offerta dei numerosi visitatori in città, ci piace sottolineare l’importanza del progetto MuseoOristano che, presentato proprio nelle giornate di Monumenti Aperti dello scorso anno, sta contribuendo alla scoperta e valorizzazione della città”, queste le parole del Sindaco Andrea Lutzu e dell’assessore alla cultura Massimo Sanna.

La novità di quest’anno è data dal Terracotta - Centro di documentazione sulla ceramica nel quale attraverso un allestimento espositivo che privilegia la funzione archivistica, materiale e immateriale, pubblica e privata, riguardante la ceramica e i figoli, punta alla divulgazione di questo importante patrimonio della città.

Di grande interesse anchela Biblioteca comunale, il Centro di documentazione sulla Sartiglia, il Centro di documentazione sul commediografo Antonio Garau, l’Archivio Storico Comunale e l’Archivio di Stato.

Sono, inoltre, previste le visite guidate la piazza con la statua di Eleonora d’Arborea, il Palazzo Giudicale (ex carcere), la Cinta muraria medievale, il Palazzo de Castro, il Monumento ai caduti, il Liceo Classico S. A De Castro, la Sede dell’Associazione turistica Pro Loco e l’Antiquarium Arborense, il Palazzo di città, il palazzo degli Scolopi, palazzo Campus Colonna, Palazzo Arcais, e la sede del Gremio dei falegnami.

Alcuni monumenti si trovano invece fuori dal centro abitato: la Chiesa di San Nicola Vecchio ai margini dell’abitato di Massama, la Gran Torre nell’abitato di Torre Grande, la Chiesa di S. Maria Maddalena a Silì, la Chiesa di San Nicola e l’Oratorio delle Anime a Massama, la Chiesa di Santa Petronilla e la Casa madre della Compagnia del Sacro Cuore Evaristiani a Donigala Fenugheddu e il Santuario Basilica del Rimedio.

Sono infine visitabili solo esternamente: la Chiesa di San Mauro Abate, la Torre di Mariano II il Teatro S. Martino, palazzo Corrias Carta, la Chiesa e il monastero delle Cappuccine, la Casa di Eleonora, il teatro civico Antonio Garau, la Torretta medievale, la Torre di Portixedda e il Portale di Vito Sotto.