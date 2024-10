Il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna ha firmato un'ordinanza con la quale vieta l'utilizzo per scopi alimentari dell'acqua in distribuzione nel viale Brianza, nel centro storico e in Piazza Roma.

Il provvedimento si è reso necessario in seguito alle comunicazioni di Abbanoa e del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL di Oristano che hanno riscontrato, nel punto di campionamento di viale Brianza, approvvigionato dal serbatoio di Sa Rodia, la non conformità dell'acqua destinata al consumo umano rispetto ai requisiti minimi stabiliti dalle norme.

Secondo la Asl, l'acqua è da considerarsi non idonea ad uso potabile ed alimentare (la bollitura non è un accorgimento utile), mentre sono consentiti gli usi domestici e per l'igiene della persona. L'ordinanza - speiga una nota del Comune - stabilisce che l'ente gestore Abbanoa debba avere cura di garantire un adeguato servizio sostitutivo di fornitura di acqua potabile nel modo più efficace (autobotti e punti di prelievo agevolmente raggiungibili ed accessibili) dandone ampia e contestuale informazione alla cittadinanza e al Comune di Oristano.