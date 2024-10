E' di nuovo a rischio il posto di lavoro dei 40 dipendenti della Spo, la società in house della Provincia di Oristano che si occupa dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell'ente e in particolare degli edifici scolastici.

Nonostante il contributo straordinario di oltre 500 mila euro ricevuto dalla Regione due mesi fa, la Provincia non sarebbe più in grado di assicurare i soldi per gli stipendi dei 40 dipendenti, che hanno annunciato per domani mattina un sit-in di protesta davanti agli uffici dell'ente in via senatore Carboni.

A fianco dei lavoratori si è già schierato il gruppo consiliare del Partito democratico con una interpellanza urgente - primo firmatario il capogruppo Battistino Ghisu - indirizzata al presidente della Giunta Massimiliano De Seneen.

Si chiede di spiegare quali siano le risorse disponibili per far fronte ai contratti stipulati con la Spo, se sia stato sollecitato un incontro col presidente della Regione e con l'assessore agli Enti locali e che cosa stia facendo l'amministrazione per difendere il posto di lavoro dei 40 dipendenti.

