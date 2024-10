Tra sabato notte e domenica mattina del prossimo weekend, la Sezione Polizia Stradale di Oristano sarà impegnata nell’attività di prevenzione lanciata dal Servizio Polizia Stradale, insieme ai Medici dell’Ufficio Sanitario della locale Questura.

Gli obiettivi di questa attività sono scoraggiare e prevenire la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche e sostanze psicotrope e stupefacenti, considerata una delle cause principali di incidentalità.

L'iniziativa vedrà impegnata la Polizia Stradale di tutte le province italiane per cinque weekend e si concluderà il 19 novembre, giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. I dati ISTAT riferiti all’anno 2022 evidenziano un andamento abbastanza piatto, non si rileva una verticalizzazione verso il basso del dato numerico degli incidenti. Anche per l’anno 2023 l’andamento si conferma senza particolari variazioni.

L’Italia ha aderito al progetto mondiale ed europeo del dimezzamento del numero di morti entro l’anno 2030 e di azzeramento per l’anno 2050. L’impegno della Polizia Stradale è sempre presente e costante sia a livello operativo che di comunicazione; infatti a ridosso della giornata della memoria, la Sezione Polizia Stradale di Oristano dedicherà una giornata ai giovani con un incontro di prossimità, dove verrà affrontato il tema sulla sicurezza stradale.