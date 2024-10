Dal 29 settembre al 1° ottobre si è svolta la IX edizione di “Orienta Sardegna 2020”, manifestazione dedicata all’orientamento alla professione dei ragazzi degli ultimi anni delle scuole di secondo grado e delle facoltà universitarie dell'Isola.

Questa edizione è stata caratterizzata da un nuovo sistema online, reso necessario dalle misure sanitarie connesse al Covid-19, dove incontrare i giovani studenti. In questa nuova veste la Polizia di Stato ha allestito uno spazio web diviso in due aree di interesse con un programma orario per facilitare gli accessi.

Nella prima area il personale dell’Ufficio Relazioni Esterne e dell’Ufficio Concorsi della Questura ha fornito informazioni circa la procedura concorsuale per accedere nei ruoli della Polizia di Stato, mentre nella seconda le Specialità, che sono state rappresentate dalla Polizia Stradale, dalla Polizia Ferroviaria, dalla Polizia Postale, dal Reparto Mobile, dalla Polizia Scientifica e dal Reparto Volo di Fenosu (OR), hanno illustrato l’attività operativa e le proprie professionalità specifiche.

"Ringraziamo ASTER - si legge in una nota della Polizia -, la presidente Anna Brighina e tutto il suo staff per l’opportunità, l’ennesima bella esperienza e l’amicizia dimostrata nei confronti della Polizia di Stato".