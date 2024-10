“ATS Sardegna ha comunicato in data odierna l'accertamento di tre nuovi casi di positività al Covid19. Ora sono 5 le persone residenti a Orgosolo positive al Covid 19. Il Servizio di Igiene Pubblica ha prontamente provveduto a porre in quarantena obbligatoria le persone interessate e ad avviare l'indagine epidemiologica sui familiari, per ricostruire l'eventuale catena di contagio, al fine di avviare tutte le Procedure del caso”.

A parlare è il sindaco di Orgosolo, Dionigi Deledda.

“Apprendiamo inoltre da interlocuzioni telefoniche che l'ATS si sta adoperando per fare ulteriori tamponi ad altri cittadini e lavoratori del Camping ma non abbiamo nessuna comunicazione ufficiale ne altri dati”, spiega il primo cittadino.

“Forniremo tutte le comunicazioni del caso – precisa - quando l'ATS le trasmette ufficialmente. Per cui sarebbe opportuno che si evitassero i consueti, inutili e dannosi pettegolezzi e disinformazione”.