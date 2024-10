Corpo in un laghetto artificiale nelle campagne di Orgosolo? Trovate solamente carcasse d'auto. Il nucleo sommozzatori dei carabinieri di Cagliari ha scandagliato per 5 ore lo specchio d'acqua di Istichiò, in località Pradu, dopo la segnalazione giunta questa mattina sulla possibile presenza di un cadavere nel laghetto. Il dubbio che potesse essere Graziano Mesina, condannato a 30 anni per traffico di droga e da un mese sparito dalla circolazione, ha fatto scattare l’allarme e

Ma l'ipotesi che il latitante possa essersi suicidato per evitare il carcere non sarebbe tra quelle su cui gli inquirenti stanno concentrando la loro attenzione, anche se non è comunque da escludere.

Mesina è sparito dal 2 luglio, su di lui pende un mandato di cattura internazionale nell'area Schengen. Carabinieri e polizia lo hanno cercato a Orgosolo, con rastrellamenti casa per casa, e poi in tutta la Sardegna, in particolare in Gallura, dove Mesina ha dei parenti, e nel Cagliaritano, dove può contare su una rete di fiancheggiantori. Voci dicono possa avere trovato rifugio in Corsica o in Tunisia.