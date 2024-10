Non ce l’ha fatta Giovanni Pisanu, 33 anni, di Orgosolo, affetto da sindrome di down, risultato tra i positivi al tampone: il cuore di Giovanni ha smesso di battere e la notizia della sua scomparsa è arrivata nel centro abitato come un fulmine a ciel sereno.

"Una notizia terribile - ha detto il sindaco Dionigi Deledda, contattato telefonicamente da Sardegna Live, che a nome dell’Amministrazione Comunale di Orgosolo, ha voluto stringersi al dolore dei familiari per la scomparsa del 33enne e ha aggiunto: "Stiamo facendo di tutto, in sinergia con l'Ats - dice il sindaco Deledda - per attivare un servizio territoriale per velocizzare anche gli esiti dei tamponi nel nostro territorio proprio per non vanificare tutti i nostri sforzi per fronteggiare il virus su tutti i settori e per ridare serenità ai nostri concittadini".