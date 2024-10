Lacrime e disperazione a Orgosolo per la prematura morte del 17enne Giovanni Antonio Congiargiu, venuto a mancare ieri, 1° aprile, per le complicazioni sorte dopo un aneurisma cerebrale che lo aveva colpito nei giorni scorsi.

Il giovane si è spento durante la mattinata di Pasquetta all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove si trovava ricoverato a seguito di un forte e anomalo mal di testa.

La comunità, travolta dal dolore, si stringe attorno ai familiari del ragazzo, colpiti da un lutto terribile che ha visto l’ennesima giovanissima vita spegnersi troppo presto in un’età in cui dovrebbe esserci spazio solo per la spensieratezza, la gioia e la speranza per il futuro.

Un struggente quanto bellissimo e profondo tributo al giovane Giovanni Antonio è stato offerto da una poesia scritta da Angelino Natale Nataliu Bassu, pubblicata sui social, che riportiamo qui di seguito:

Adiosu Juvannantò...

A boltas Deus, no la mandas dura,

da_e cussu chelu, chi pessamos zustu,

ma oe cun lagrìmas, as infustu,

sos sambenados d'una criadura,

chi as leadu como, in cuss'altura,

e non fi' binu, ca fi' galu mustu,

stringhilu folte, non timat s'iscuru,

ca est pianghende Babbu e Mama puru...

Nataliu Bassu, Orgosolo, 01/04/2024