Lo slogan “Procurade 'e moderare, riusare, riciclare – fai in modo di ridurre, riusare e riciclare” ideato per la campagna di comunicazione, pone l'attenzione sulle fasi prioritarie della gerarchia di gestione dei rifiuti: riduzione - riutilizzo - riciclaggio.?

Gli obiettivi della campagna del nuovo servizio di igiene urbana nei paesi dell'Associazione dei Comuni di Fonni, Oliena e Orgosolo, sono soprattutto quelli di rendere consapevole, partecipe e informata la popolazione sulle modalità di differenziazione dei rifiuti e sulle azioni da intraprendere per una diminuzione della loro produzione, attraverso l'utilizzo di buone pratiche da adottare nelle varie fasi della propria vita quotidiana.

Ad aggiudicarsi l'appalto del valore di circa 12 milioni di euro, per sette anni, è la Dasty srl. Queste sono le principali novità previste dal nuovo servizio:

Secco residuo indifferenziato una volta alla settimana.

?Il ritiro del rifiuto indifferenziato si effettuerà solo una volta a settimana e con un'opportuna e capillare attività di comunicazione ed informazione si indirizzeranno i cittadini verso comportamenti virtuosi per una riduzione dei rifiuti e per la loro corretta differenziazione, scongiurando così che ingenti quantitativi di materiali riciclabili, come plastica e carta, vadano distrattamente conferiti nel mastello del secco residuo.?La raccolta dei rifiuti organici avverrà tre volte a settimana. La raccolta della carta, plastica, vetro, barattolame una volta alla settimana, tutte le settimane.?

A Orgosolo spariranno i cassonetti stradali e verranno consegnati i nuovi mastelli per il porta a porta.

?Nei prossimi giorni inizierà proprio da Orgosolo la distribuzione dei contenitori per la raccolta differenziata porta a porta e del relativo materiale informativo, calendario ed opuscolo, nel quale i cittadini troveranno indicazioni e consigli utili per un corretto conferimento dei rifiuti.?Gli addetti della Ditta Dasty, saranno presenti in diversi punti del paese, nei quali effettueranno la consegna dei kit alle utenze iscritte a ruolo.?Nei paesi di Fonni e Oliena invece, oltre alla consegna del materiale informativo, provvederanno ad apporre gli adesivi identificati dell'utenza nei mastelli dell'organico e del secco già in possesso degli utenti.?

Oli esausti, abiti usati, pannolini e pannoloni?.

Altre importanti novità riguardano gli oli esausti che la Ditta Dasty ritirerà di sabato, ogni due mesi. Il ritiro degli abiti usati, invece, avverrà contestualmente al ritiro degli ingombranti, previa prenotazione al numero verde, ma potranno anche essere conferiti direttamente all'ecocentro del paese o nei cassonetti ubicati nelle vie cittadine.?Inoltre, al fine di venire incontro alle esigenze di particolari categorie di utenti, la ditta garantirà il servizio di ritiro dei pannolini e pannoloni tutti i giorni dal lunedì al sabato.?

Ecopunti automatizzati H24.?

Saranno realizzati, in ogni paese dell'Associazione, degli “Ecopunti automatizzati” aperti H24. Ciò ?permetterà alla popolazione il conferimento dei rifiuti anche nelle ore di chiusura dell'Ecocentro comunale.?Questo sistema sarà supportato dall'attivazione di un sistema premiante con il quale i cittadini virtuosi otterranno un “R-punto, un punto per il tuo riciclo” che darà diritto a premi o buoni acquisto, il tutto verrà comunicato attraverso apposito materiale informativo ed incontri pubblici.

Campagna di comunicazione “Procurade 'e moderare, riusare, riciclare”.

Nelle prossime settimane si effettueranno diversi incontri pubblici nei tre paesi dell'Associazione allo scopo di informare i cittadini, raccogliere suggerimenti