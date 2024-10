Orgosolo premia la composizione inedita corale in lingua sarda, al termine di un concorso bandito sul territorio nazionale, e il musicista nuorese Alessandro Catte si aggiudica il primo premio con il brano “Ti pedo de m’amare”, ex equo con il lombardo Alessandro Cadario.

Il riconoscimento per Catte arriva in un momento particolarmente fortunato per la carriera dell’artista che venerdì scorso ha ricevuto un’ovazione al Teatro Eliseo per i meriti acquisiti nel suo ruolo di direttore del Coro Ortobene di Nuoro, presente nella Rassegna di Orgosolo.

La Corale Polifonica Orgolese ha organizzato la seconda edizione del prestigioso appuntamento e ha nominato una giuria di alta competenza formata da Franca Floris, Paolo Pillonca e Tonino Delitala.

Al secondo posto si è classificato Gian Paolo Mele con “Gloria” e terzo Antonio Zanda direttore del Coro di Gadoni.