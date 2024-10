Nella top 20 dei paesi più belli d'Italia 2016 c'è il paese dei murales: Orgosolo.

Il centro barbaricino è stato selezionato dal motore di ricerca viaggi globale Skyscanner.it.

"Nella Barbagia del Supramonte si nasconde un paesino la cui fama lo precede - viene così descritto nel sito -. Vuoi gli episodi di banditismo di fine '800 (da cui trasse spunto il regista De Seta per il suo film 'Banditi a Orgosolo' del '61), vuoi la presenza di incredibili testimonianze dal passato (le domus de janas, le tombe dei giganti e i nuraghi di Su Calavriche, Mereu e Gorropu). A Orgosolo tutto parla di storia politica e contenuti sociali, anche i suoi muri, oggi celebri per la presenza di meravigliosi murales colorati. Cercate di capitare da queste parti per Sa Vardia, la corsa dei cavalli sull'asfalto, lasciatevi incantare dal canto corale barbaricino (patrimonio Unesco) e fate un'escursione nella Foresta di Montes semplicemente magica!".

Per la classifica sono stati presi in considerazione i paesi con una popolazione inferiore ai 16mila abitanti, con una storia e un borgo ben conservato e che esprimono al meglio le caratteristiche architettoniche e del paesaggio della Sardegna. Si è tenuto conto anche dei commenti e messaggi inviati dagli utenti.