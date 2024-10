Ha fatto ritorno ad Orgosolo il designer di Ales Federico Coni, che due settimane fa era stato vittima di un gravissimo atto di bullismo in un bar del paese durante la manifestazione Cortes Apertas. Mentre beveva un caffè al bar, Coni si era reso conto che qualcuno aveva dato fuoco ai suoi lunghi capelli e, dopo lo spavento, era andato via indignato denunciando poi il fatto nella sua pagina Facebook.

La titolare del bar Tania Puddighinu, resasi conto del fattaccio accaduto all'interno del suo locale, aveva a sua volta indirizzato a Coni una lettera di scuse pubbliche nella quale spiegava di non essersi accorta subito di ciò che stava succedendo e di essere poi, per questo, scoppiata in lacrime per la rabbia.

Dopo le scuse e i chiarimenti, la pacificazione. Ieri Coni si è recato, su invito della Puddighinu, nello stesso bar dal quale era dovuto andare via qualche tempo fa e lì i due hanno messo in scena un simpatico siparietto che la barista ha poi documentato pubblicando la foto su Facebook: lei tiene in mano un estintore e finge di spruzzare la schiuma verso il ragazzo per spegnere l'incendio. Tutto è bene quel che finisce bene.