Federico Coni, 34enne di Ales, è stato vittima di un brutto gesto da parte di due giovani di Orgosolo che hanno dato fuoco ai capelli dell’artigiano.

Coni si trovava nel centro barbaricino in occasione della manifestazione Cortes Apertas. "Nessuna condanna contro Orgosolo, paese ospitale e dove tornerò” ha scritto in una lettera, aggiungendo: "Ho ritenuto fosse giusto denunciare un caso di malcostume e un gesto da trogloditi – ha scritto in una lettera. Trovo assurdo che gli sforzi degli organizzatori e dei volontari che a Orgosolo hanno offerto un'edizione memorabile di Cortes Apertas vengano vanificati da un'azione così barbara e senza giustificazione".