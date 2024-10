La sezione Avis di Orgosolo ha indetto un concorso per l’assegnazione di 6 borse di studio, da 250 euro ciascuna, per gli studenti delle scuole medie superiori, residenti nel comune di Orgosolo, che si diplomeranno nell’anno scolastico 2015/2016.



Per poter partecipare al concorso, gli studenti devono essere iscritti o iscriversi all’Avis – Sezione di Orgosolo; effettuare almeno una donazione di sangue nel periodo tra il 16 dicembre 2015 e il 31 agosto 2016 a favore dell’Avis di Orgosolo, diplomarsi, presentare entro il 31 agosto 2016 la domanda di partecipazione al bando comunicando il voto di diploma e le donazioni effettuate nel periodo richiesto.



La graduatoria sarà formulata sommando al voto di maturità (la lode vale 5 punti), conseguito a luglio 2016, altri 5 punti assegnati per ogni donazione effettuata nel periodo richiesto.

In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà assegnata allo studente più giovane.



La domanda dovrà essere presentata o inviata per posta alla sede della Sezione Avis, via Brigata Sassari 6, 08027 Orgosolo), o per via e-mail all’indirizzo sezioneavisorgosolo@tiscali.it entro e non oltre il 31 agosto 2016.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Comune al seguente link http://www.comune.orgosolo.nu.it/index.php/component/content/article/27-trasparenza/281-borse-avis-2016