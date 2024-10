Nuove perquisizioni nelle campagne e nel centro abitato di Orgosolo, dove non si placano le ricerche del super latitante Graziano Mesina, in fuga dal 2 luglio 2020, dopo che la Cassazione aveva confermato la condanna a 30 anni di carcere per traffico di droga.

Quarantacinque militari in forze al comando Provinciale di Nuoro, allo Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna e al Reparto Squadriglie di Nuoro, già dalla prima mattina hanno effettuato un vasto servizio di controllo. Perquisiti otto ovili e dodici abitazioni per verificare l'eventuale presenza di qualsiasi traccia che possa ricondurre all'ex primula rossa del banditismo sardo, finito nella lista dei sei latitanti più ricercati d'Italia alla stregua di Matteo Messina Denaro e dell'ogliastrino Attilio Cubeddu.

Le perquisizioni di oggi fanno parte dei blitz periodici nel paese barbaricino, da parte delle forze dell'ordine. Ma anche stavolta di Mesina, ormai 79enne, non è stata trovata nessuna traccia.