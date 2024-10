Assalto armato nella notte ad Orgosolo: due o tre malviventi hanno posizionato una bombola di gas vicino allo sportello dell'ufficio postale in via Nuoro e hanno cercato di far saltare il bancomat. Il colpo, però, non è andato a segno, vista la mancata esplosione della bombola.

Prima di fuggire i malviventi hanno sparato due colpi di fucile sul monitor, danneggiandolo. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Orgosolo. Subito dopo sono arrivati anche gli artificieri dal Comando Provinciale di Nuoro, per mettere in sicurezza l'area.

A lanciare l'allarme ai militari sono stati gli operatori dell'istituto di Vigilanza di Poste Italiane, che alla vista dei tre uomini dai circuiti dell'impianto di videosorveglianza si sono subito insospettiti. Gli investigatori stanno analizzando in queste ore i contenuti delle telecamere. Posti di blocco e interrogatori in tutta la zona.