Salvatore Elias, 41enne all'epoca dei fatti, di Orgosolo, scomparve nella notte fra il 25 e il 26 agosto 2008. Lavorava a Montresta alle dipendenze di un'azienda agricola.

Dopo anni di indagini infruttuose, l'inchiesta sulla sua sparizione è stata archiviata nel 2016.

“Oggi sono ben 15 anni che Salvatore Elias di Orgosolo è scomparso nel nulla lasciando solo dolore e domande senza risposta in chi è rimasto ad aspettarlo”, afferma l’avvocato Gianfrancesco Piscitelli, Presidente di Penelope Sardegna.

Nel 15 ° anniversario della sua scomparsa, vi riproponiamo il servizio realizzato da Sardegna Live con la stretta collaborazione del legale andato in onda nella seconda puntata di “Scomparsi di Sardegna”.

“Ho conosciuto i genitori, il fratello e la sorella di Salvatore Elias quando abbiamo tentato anni fa di far riaprire il caso dalla Procura di Oristano, ma purtroppo non è stato possibile”, ci racconta l’avvocato Piscitelli.

“Troppa omertà da parte di chi sa – sottolinea il legale -. Per me Salvatore quella notte ha visto ciò che non doveva vedere e lo hanno ucciso. Ritengo che 15 anni fa non siano state fatte indagini con caparbietà per giungere alla verità vera. I luoghi della presunta scena crimine sono stati notevolmente modificati ed andrebbero completamente rivisitati con le tecniche ed apparecchiature di cui oggi gli investigatori sono in possesso ma questo non avverrà e gli eventuali colpevoli resteranno per sempre impuniti dalla giustizia terrena. Non però da quella Divina. Comunque, a 15 anni dalla scomparsa vale il motto di Penelope: chi dimentica cancella, noi non dimentichiamo".