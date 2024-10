Con una valigia colma di gioia e grande voglia di far conoscere a tutti i suoni tradizionali della Sardegna all’Expo, Paride Peddio e Jonathan Della Marianna sono partiti per Milano e oggi e domani saranno anche loro protagonisti nella vetrina mondiale in cui i Paesi partecipanti hanno modo di mostrare il meglio del proprio territorio.

La Sardegna, dunque, sarà presente oltre che con i suoi piatti prelibati anche con i suoni delle launeddas e quelli dell’organetto, strumenti che animano le piazze di tutta la Sardegna e non solo.

“Per noi è un’emozione grandissima suonare all’Expo”, dicono in coro i due musicisti.

Paride Peddio, 24enne di Desulo, è nipote di Salvatore Peddio, noto Bengasi, musicista e grande maestro di vita.

Dal nonno, dunque, Paride prende questa grande passione per l’organetto e inizia a suonare a quattro anni riscuotendo diversi successi personali.

All’Expo con Paride anche Jonathan Della Marianna, 32 anni di Escalaplano, allievo di Orlando Maxia.

“Sarà un’esperienza nuova che ci arricchirà" dicono i musicisti.