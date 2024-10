Sta lottando tra la vita e la morte Cesare Cau, il 22enne di Lodine rimasto gravemente ferito in seguito all’incidente stradale avvenuto nella notte fra sabato e domenica a Cagliari.

Studente iscritto in Ingegneria Biomedica a Cagliari, cintura nera di taekwondo, nel fine settimana lavora come porta pizze per arrotondare. E proprio mentre si stava recando in una casa per effettuare una consegna a bordo del proprio scooter si è scontrato contro un’auto.

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in via San Benedetto, all’altezza dell’incrocio con via Petrarca. Il 22enne stava percorrendo con lo scooter via San Benedetto quando ha impattato contro un’auto condotta da un rider anche lui impegnato con le consegne. Cesare, dopo un volo di alcuni metri, è atterrato rovinosamente sull’asfalto.

Il conducente dell’auto si è fermato per soccorrere il 22enne e in breve sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia municipale e un’ambulanza del 118. Trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu è stato sottoposto a un delicato intervento. La sua prognosi resta riservata.

Intanto, la Barbagia, ma la Sardegna tutta, si stringe in preghiera intorno alla famiglia del giovane e tutti insieme lanciano anche un appello: chiunque abbia assistito all'incidente si faccia sentire. I contatti telefonici sono di Maria Cau 328 8024655, Giovanni Manzoni 327 2238727 e Alessandro Manzoni 328 8960854.