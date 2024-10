Con la consegna degli ultimi 40 Attestati di Iscrizione 2014, salgono a 2.500 gli iscritti all'Ordine degli Psicologi della Sardegna: una professione in crescita e in costante evoluzione per risposte adeguate ai mutamenti della società.

Una professione, quella dello psicologo, in costante evoluzione, per interpretare al meglio e rispondere ai bisogni di una società che vive profondi mutamenti. È questa l'immagine scaturita dalla cerimonia di consegna degli attestati di iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Sardegna, che si è tenuta nella sala riunioni, in Via Sonnino n°33, alla presenza di Angela Quaquero, Presidente regionale dell'Ordine e della responsabile Commissione Nuovi Iscritti Francesca Tarantini.

Con la consegna degli ultimi 40 attestati si è conclusa l'attività dell'Ordine in relazione all'ingresso nel 2014 dei nuovi psicologi, che hanno acquisito l'abilitazione all'esercizio della professione, dopo aver superato l'Esame di Stato. In tutto, nell'anno di riferimento, sono entrati far parte dell'Ordine degli Psicologi 160 nuovi iscritti. Si tratta di un numero importante, che conferma la diffusa attenzione verso questa delicata e importante attività professionale da parte di un numero crescente di giovani, in netta prevalenza donne

"L'oggetto della psicologia è in continuo cambiamento- ha detto Francesca Tarantini, responsabile della Commissione “Nuovi Iscritti, orientamento, pubblicità e tutela della professione”- e ciò richiede da parte degli psicologi una continua attenzione a nuovi fenomeni e nuovi scenari nonchè al costante aggiornamento professionale.

Gli psicologi regolarmente iscritti all'Ordine in Sardegna, con le ultime iscrizioni, sono circa 2.500, un numero considerevole, che attesta la rapida crescita di un Ordine professionale relativamente giovane, essendo stato costituito soltanto 25 anni fa. "Una crescita che va di pari passo con i nuovi ambiti in cui la psicologia può essere utile e indispensabile, non solo come cura per disturbi di tipo patologico, ma come supporto indispensabile per il raggiungimento e mantenimento di una condizione di benessere" come ha sottolineato la Presidente regionale Angela Quaquero. "Lo psicologo è una figura – ha aggiunto- che può affiancare il medico di base rispetto a innumerevoli disturbi e manifestazioni di disagio, a cui spesso si risponde soltanto con la prescrizione di psicofarmaci, che hanno contribuito a far lievitare di oltre 1/3 la spesa medica in Italia".

La cerimonia per la consegna degli attestati di iscrizione è stata istituita di recente, ha concluso Francesca Tarantini "come momento di accoglienza dei nuovi iscritti, finalizzato a promuovere la partecipazione all'Ordine, la condivisione del senso di appartenenza ad una comunità professionale e la promozione della colleganza".