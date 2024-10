In Sardegna contano ormai i giorni che mancano alla riaperture anche palestre, piscine e scuole di danza. La nuova ordinanza firmata dal governatore Solinas prospetta un riavvio delle attività in relazione all’andamento degli indicatori epidemiologici valutati a seguito delle nuove disposizioni in vigore da quest'oggi.

Una decisione presa d’intesa con il tavolo tecnico istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità.

All'evolversi dei dati dei contagi è legata anche la riapertura nel weekend di centri commerciali, musei e luoghi della cultura.