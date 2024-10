Da oggi, per poter accedere agli esercizi commerciali e agli uffici di Porto Torres, è obbligatorio indossare mascherina e guanti. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal Sindaco Sean Wheeler.

“Per mascherina – specifica il primo cittadino – si intendono anche quelle autoprodotte, a condizione che siano in grado di coprire in maniera efficace e completa sia il naso che la bocca”.

Anche gli operatori impegnati all'interno di attività di commercio (nella ricezione del pubblico o comunque a contatto con la clientela) dovranno indossare indossare mascherina protettiva e guanti.

Infine, conclude Wheeler c’è “Il divieto assoluto di indossare mascherine con valvola di tipo FFP2 e FFP3. Queste infatti costituiscono una efficace protezione solo per chi le indossa ma risultano pericolose per gli altri. Rimangono ovviamente invariate tutte le altre regole di carattere generale. A fare la spesa si può infatti andare una sola persona per famiglia per volta e si potrà uscire comunque per comprovati stati di necessità e urgenza”.