E' stata emessa la prima ordinanza del nuovo commissario delegato della Protezione civile della Regione Sardegna, Giorgio Cicalò, che riguarda i primi interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza generata dall'alluvione che ha colpito l'Isola.

Il commissario, con la collaborazione dei sindaci, è autorizzato ad assegnare alle famiglie, la cui abitazione principale e abituale sia stata distrutta del tutto o in parte (o comunque sgomberata) un contributo di 600 euro mensili, e, comunque, nel limite di 200 euro per ogni componente del nucleo familiare; se il nucleo familiare e' composto da una persona, il contributo e' di 300 euro. Qualora in famiglia siano presenti persone portatrici di handicap, è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili.

L'ordinanza comprende una serie di allegati, che si possono scaricare dal sito istituzionale della Regione sarda, con tutta la modulistica per le richieste di contributi.