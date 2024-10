Vendevano telefoni online di ultima generazione ad un prezzo molto vantaggioso, riscuotevano il denaro ma non consegnavano la merce.

E’ quello che è successo ad Alghero ai danni di un cittadino del posto che, attratto dal costo eccessivamente basso dello smartphone, ha ricevuto in cambio non un telefono ma una vera e propria truffa in piena regola.

L’acquirente truffato, dopo non aver ricevuto nulla di quanto pagato ha deciso così di esporre denuncia al Commissariato di Polizia Postale.

A seguito delle indagini, svolte grazie anche al contributo di Poste Italiane, si è riuscito a risalire ai responsabili della “vendita”, che oltre al reato di truffa avevano utilizzato documenti appartenenti ad un’altra persona.

Due persone denunciate, un 26enne romano ed una 29enne ecuadoriana, che dovranno rispondere entrambi per truffa e sostituzione di persona.