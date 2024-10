Questa notte a Loculi è stata fatta esplodere una bomba rudimentale all’ingresso di un’abitazione del centro.

Non si conosce ancora l’identità degli autori dell’attentato. Al momento dell’esplosione non era presente nessuno in casa. L’ordigno ha danneggiato il portone dell’abitazione e le scale dell’androne.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Irgoli, della Squadriglia di Monte Pizzinnu e dell’Aliquota Operativa di Siniscola. Le indagini sono tutt’ora in corso.