Il vento di dolore che soffia da un po' di tempo su Orani questa volta colpisce la famiglia di Roberto Coi, il giovane 24enne rimasto vittima dell'incidente stradale avvenuto nella notte di giovedì scorso a Nuoro.

È solo l'ultimo, in ordine cronologico, dei fatti che hanno piegato di sconforto la comunità. La tragica scomparsa della piccola Sofia di 11 mesi, morta agli inizi di luglio in seguito a un incidente stradale sulla Nuoro - Lanusei, brucia ancora nei cuori di tutti.

Venerdì mattina, poco prima dell'alba, la notizia della morte di Roberto si è sparsa in poche ore e la ferita si è aperta ulteriormente. Un silenzio raccolto accompagna il ricordo di questo ragazzo spensierato e dal sorriso solare. Era forte la sua passione per i cavalli, frequentava gli ambienti delle manifestazioni equestri e onorava le tradizioni. In occasione delle feste Roberto usciva in sella al suo purosangue che cavalcava con fierezza indossando spesso anche l'abito tradizionale.

Orani in queste ore è un paese sotto choc. In via Cedrino si assiste a un via vai di gente che si stringe intorno alla famiglia Coi. «Nella nostra comunità oggi riemergono sentimenti di grande tristezza - dice il parroco di Orani don Riccardo Fenude -. L'unica cosa da fare ora è raccogliersi in preghiera perché il Signore doni riposo a chi se n'è andato e offra conforto alla famiglia di Roberto che si trova davanti a un dolore tremendo. Perdere un figlio è una delle disgrazie più gravi che possano succedere».

Sul profilo facebook del giovane 25enne di Orani sono stati postati tantissimi messaggi di addio dai suoi amici. Antonella Soro commenta così la notizia della morte di Roberto: «Apro facebook e leggo solo stati per te. Non ci posso credere. Tu proprio tu, una persona solare, sorridente che portavi gioia e allegria. Trasmettevi solo il buonumore con poco. Vorrei solo fosse un brutto scherzo. Riposa in pace Robé».

I funerali di Roberto Coi saranno celebrati a Orani questo pomeriggio alle 15.