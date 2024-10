Salvatore Morittu, 20 anni, è stato arrestato ad Orani per omicidio colposo, guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane oranese era alla guida dell'auto che la notte del 13 novembre scorso forzò un posto di blocco dei carabinieri in Via Campania, a Nuoro, fuggendo a velocità sostenuta e andando a schiantarsi ad un albero provocando così la morte dell'amico e compaesano Roberto Coi, 25 anni. A bordo dell'auto in fuga sedeva anche Giuseppe Dessolis, 18 anni, anche lui oranese, rimasto ferito nell'impatto.

Nei confronti di Morittu è stata emessa un'ordinanza di arresti domiciliari dal gip di Nuoro Mauro Pusceddu.