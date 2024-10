La notizia era stata già preannunciata 2 giorni fa sul nostro giornale, in risposta alle numerosissime domande rivolte dai cittadini sassaresi che chiedevano un allentamento delle misure restrittive circoscritte, almeno, all’uscita nei pressi del proprio domicilio e con l’uso dei dovuti dpi.

Questa mattina, in municipio, il sindaco di Sassari Nanni Campus ha provveduto a firmare l’ordinanza numero 26, datata sabato 25 aprile 2020, con la quella è scritto, nero su bianco, che “È consentito, in armonia con le prescrizioni di cui al Dpcm 10 aprile 2020, svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”.

Naturalmente l’ordinanza entra in vigore a partire da domani, domenica 26 aprile 2020, senza alcun rischio di beccarsi una multa da parte delle forze dell’ordine.

Ecco l’ordinanza http://www.comune.sassari.it/comune/sindaco/ordinanze/2020/26_2020.pdf già pubblicata sul sito istituzionale del Comune.