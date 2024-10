Gli agenti della Seconda Sezione “Criminalità Diffusa” della Squadra Mobile di Cagliari hanno portato a termine un servizio di pedinamento nei confronti di un 41enne cagliaritano, Alessandro Dessì, sospettato di detenere e spacciare sostanze stupefacenti. L’uomo, a bordo di una autovettura fermatasi all’altezza di via Grazia Deledda, è stato raggiunto da un ragazzo, individuato come acquirente della droga. Gli agenti avrebbero rilevato che dopo una breve trattativa tra i due, il Dessì, dall’interno del proprio mezzo, aveva consegnato al giovane un involucro.

L'immediato intervento dei poliziotti ha reso vano il tentativo dei due di disfarsi della merce. Gli agenti avrebbero appurato come al giovane sarebbero stati ceduti circa 20 grammi di hashish e il 41enne accusato di spaccio aveva con sé altri 10 grammi della stessa sostanza. Il Dessì sarebbe stato trovato in possesso anche di circa 900 euro in contanti, di cui lo stesso non avrebbe saputo fornire una valida spiegazione, presumibilmente provento dell’attività illecita. L'uomo è in attesa della direttissima, prevista per questa mattina.

Nella stessa giornata i “Falchi” hanno tratto in arresto un 54enne cagliaritano in via Flavio Gioia. I poliziotti avevano appreso che in quella zona di Cagliari, in prossimità di un circolo privato, si stava ricostituendo una piazza di spaccio, la cui attività, da tempo, era stata interrotta. I vari servizi di appostamento espletati nei giorni scorsi avevano confermato le informazioni assunte e hanno permesso di constatare effettivamente un via vai di persone. Gli investigatori sono entrati in azione accedendo nella piazzetta di via Flavio Gioia attraverso le scale posteriori, con l’intento di creare un effetto sorpresa. Un 54enne cagliaritano pluripregiudicato, Massimo Puggioni, alla vista dei poliziotti avrebbe accelerato il passo svuotando il contenuto di una bustina sopra una grata pedonale e iniziando a correre in direzione di via Righi.

Dopo un breve inseguimento Puggioni è stato bloccato. All’interno della grata sono state trovate venti bustine di plastica, 12 di queste contenevano 2 grammi di eroina e le altre 8 un grammo di cocaina. A seguito della perquisizione effettuata nell’abitazione dell'uomo, sarebbero stati rinvenuti due bilancini elettronici di precisione, materiale vario per il confezionamento della sostanza stupefacente, nonché la somma di 620 euro in contanti. Il Puggioni è attualmente in regime di domiciliari in attesa di direttissima. Qualche settimana fa, l’uomo era stato arrestato dagli stessi investigatori della Polizia di Stato a seguito di perquisizione personale che aveva consentito di rinvenire all’interno dei suoi indumenti intimi quattro bustine di eroina, e quattro di cocaina.

A Guasila, invece, sempre gli investigatori della Squadra Mobile, hanno eseguito l’arresto di un altro pregiudicato. Gli operatori avevano saputo che in via dei Mille si perpetrava una intensa attività di spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti. Salvatore Melas, 44enne, pregiudicato con precedenti specifici, era ritenuto un punto di riferimento per la realtà locale con ramificazioni che arrivavano fino all’hinterland cagliaritano. In seguito alla perquisizione svolta nell'abitazione dell'uomo sarebbe stata rinvenuta della droga, suddivisa in 145 grammi di cocaina, 600 grammi di marijuana e 830 grammi di hashish.

Tutto lo stupefacente rinvenuto, secondo quanto riferito, era suddiviso in numerosi involucri ed occultato in parte nell’appartamento e in parte nel giardino, all’interno di blocchetti in cemento, nella dependance, adiacente all’abitazione. Altra droga è stata trovata all’interno di un bidone di carburante, occultato sotto dei cumuli di paglia. Melas è stato condotto presso il carcere di Uta.