Durante una serie di servizi di controllo del territorio in occasione delle festività natalizie, volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Padru, venerdì scorso i carabinieri della locale Stazione, supportati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna di Abbasanta, hanno arrestato una persona e denunciato a piede libero un suo coetaneo, sospettati di violazioni penali in materia di stupefacenti.

Inoltre, nel corso delle operazioni, hanno segnalato all’autorità amministrativa un 53enne, ritenuto responsabile di detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. All’alba di venerdì i militari hanno bussato alla porta dei tre padresi e, giunti a casa del primo, S.O., 40enne residente nell’immediata periferia del paese, durante la perquisizione avrebbero rinvenuto un totale di 2,1 kg di marijuana, dei bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, oltre a circa 7 grammi di una sostanza in polvere bianca, verosimilmente stupefacente.

Nel centro abitato invece, i carabinieri hanno bussato alle porte di F.L. e M.S. Il primo sarebbe stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina, e durante la successiva perquisizione sarebbero stati rinvenuti in casa 23 grammi di marijuana, circa 15 ulteriori grammi di cocaina e materiale atto al confezionamento. A casa di M.S., gli uomini dell'Arma avrebbero trovato una quantità di stupefacente compatibile con l’uso personale, pertanto lo stesso è stato segnalato alla compente Autorità Amministrativa quale assuntore.

S.O. è stato quindi arrestato, provvedimento convalidato dall’Autorità Giudiziaria di Sassari, mentre F.L. è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sostanza rinvenuta dai militari è stata tolta dalla disponibilità dei soggetti perquisiti e posta sotto sequestro.