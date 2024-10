La Polizia di Stato ha concluso l’operazione ad alto impatto “Safety Car” che ha coinvolto il territorio provinciale per prevenire e contrastare il fenomeno dei furti di auto, motoveicoli ed autocarri.

L’operazione della Questura di Nuoro, coordinata dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine, si è svolta in tre giornate consecutive con il concorso dei nuclei del Reparto Prevenzione Crimine dotati di dispositivi “Mercurio” (in grado di controllare in tempo reale le targhe dei veicoli individuando quelli provento di furto) nonché del personale della Polizia Stradale negli ambiti di specifica competenza, con l’impiego di complessive 64 pattuglie.

L’operazione che ha visto nella fase di individuazione degli obiettivi il concorso dell’ufficio investigativo della Squadra Mobile e dei sette Commissariati di Polizia della Provincia ha consentito di controllare 423 persone e 784 automezzi, di cui 330 con modalità automatiche.