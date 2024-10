Il deputato di Unidos Mauro Pili, sul suo profilo Facebook, commenta e risponde al comunicato stampa di Abbanoa:

"Tale Ramazzotti, amministratore unico di abbanoa, con una spettacolare nota stampa di raro stampo coloniale, propone una pubblica reprimenda nei confronti della nostra mobilitazione contro la tassa sull'acqua.

Ci comunica, questo manager di lusso, che stanno facendo un grande lavoro per abbanoa e che questa nostra azione rischia di fargli saltare i conti, proprio adesso.

Insomma un appello denuncia strofinato all'orecchio dal prode assessore di riferimento: per colpa vostra e di questa vostra azione populista ci saltano i bilanci. Come se adesso fossero in ordine ( ridicoli nel profondo).

Mi avevano detto che lo avevano chiamato da Milano perchè sapeva fare bene i conti. Può darsi. La realtà è un'altra: Ramazzotti i conti li vuol far tornare sulle spalle dei cittadini sardi con un'operazione da rapina a mano armata, con il partito dei sardi spennati a guidare la più incapace delle giunte regionali della storia.

Spudorati! E vorrebbero anche il nostro silenzio su facebook. Non vi basta che la nostra mobilitazione sia ignorata da tutta la stampa? Di cosa vi preoccupate?

La generosità di questi signori nel ripianare le perdite di abbanoa è pari all'abilità della volpe nel costruire il recinto del pollaio. Per questo è meglio tenervi alla larga."