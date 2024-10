I finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari e i funzionari dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Mipaaf , hanno sequestrato 16 tonnellate e mezzo di prodotti usati in agricoltura convenzionale e biologica/biodinamica presso oltre 100 esercizi commerciali in tutta Italia, nonché’ accertata l’immissione in commercio di oltre 90.000 kg per un valore al dettaglio pari a circa 7 milioni di euro.

In particolare hanno sequestrato in 133 esercizi commerciali, che hanno acquistato dalle societa’ “Icas s.r.l.” di Milano e “D.I. Novas Italia” di Uta (CA), prodotti altamente pericolosi per la salute pubblica, quali insetticidi, fungicidi e nematocidi ottenuti da estratti vegetali e/o prodotti derivanti dalla specie sophora flavescens.

L’operazione rientra in una più ampia attività investigativa denominata “Mela stregata” che ha avuto origine in provincia di Cagliari e che, nell’arco di alcuni mesi, si è estesa in tutta Italia.

Gli interventi hanno interessato simultaneamente le province di Alessandria, Cuneo, Bergamo, Varese, Trento, Venezia, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza, Bologna, Ferrara, Forlì, Arezzo, Livorno, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Cagliari, Roma, Latina, Viterbo, Chieti, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa.

Due i responsabili denunciati per commercio di sostanze alimentari nocive, S.m., 68 anni di Cagliari e P.S., 49 anni, di Taviano (LE).