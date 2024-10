In seguito all’indignazione e all’amarezza del sindaco di Mamoiada e dell’intera popolazione, il generale Angelo Agovino, comandante della Legione carabinieri Lazio, si è scusato pubblicamente per il nome, Mamuthones, scelto per un’operazione che ha portato all'arresto a Viterbo di una banda di origine sarda.

Ai microfoni di Videolina l’ufficiale ha affermato: "L'ho chiamato per fargli le mie scuse perché è stata una cosa fatta nella massima buona fede dai carabinieri che hanno condotto questa operazione. Era un nome che non voleva suonare in nessuna maniera offensivo per la popolazione di Mamoiada e per la popolazione di tutta la Barbagia.

Io so bene che cosa sono i Mamuthones - ha aggiunto il generale - e quale valore abbiano nella cultura del posto e se c'era bisogno di un atto di riparazione, perché non volendo noi abbiamo urtato la sensibilità della popolazione, io ritenuto di fare le mie scuse al sindaco di Mamoiada".