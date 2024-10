Lo scorso fine settimana i finanzieri del gruppo Cagliari, congiuntamente ai carabinieri del Nas, hanno eseguito mirati controlli in materia di contrasto all’abusivismo commerciale presso attività che pongono in vendita prodotti collegati al carnevale.

In particolare sono stati ispezionati cinque negozi nel centro di Cagliari ed in tre di questi è stata riscontrata la vendita di merce in violazione delle norme contenute nel codice del consumo. I militari hanno riscontrato che molti costumi o accessori (in particolare maschere e decorazioni) erano privi della corretta etichettatura poiché’ sprovvisti in alcuni casi della descrizione in lingua italiana e in altri casi dell’indicazione delle specifiche tecniche del prodotto o dell’importatore.

Complessivamente sono stati sequestrati circa 5.500 prodotti per un valore commerciale di oltre 10.000 euro ed irrogate sanzioni amministrative nei confronti dei titolari dei negozi per importi fino ad euro 25.000 circa per ognuno di essi.

Nell’ambito di uno dei citati controlli le fiamme gialle hanno altresì accertato e contestato anche la presenza di un lavoratore in nero.